亚洲炼油厂因应微薄利润 舍高价原油改用燃料油

* 韩国和新加坡炼厂将便宜燃料油混入超轻质原油作为炼油原料

* 混油可以减少残渣产量，提高高价值油品产出

路透新加坡12月23日 -亚洲炼油厂商正以低价油品取代成本较高的原油来生产价值较高的燃料，藉此控制成本并抑制获利能力的下滑。

这些厂商正买进燃料油(炼油过程中的便宜残渣)，并混入超轻质原油，在工厂中进行加工处理。如此炼厂能够降低投入成本，削减老是亏损的残渣产量，并生产更多高品质的油品。

这种转向较低廉原料的作法可能会打压亚洲原油需求，并抑制价格升势，尤其是在日本准备要扩大使用替代原物料的情况下。日本对于进口原油，向来会支付最高的现货溢价。

韩国炼厂则已扩大进口直馏燃料油(SRFO)，可以更容易混油和加工，而来自中国和新加坡的需求仍然强劲。日本的进口需求将成长，因为在3月有另外两个常压蒸馏单元(CDUs)关闭，将使得国内的供应吃紧。

“这应该是个长期趋势，只要原油价格依旧昂贵，且燃料油相对便宜的话，”一韩国交易商表示。他指的是把燃料油作为炼油的原料。

炼油厂商未来五年利润恐怕不佳，因产能扩大的速度料将超过需求成长。

炼油厂表示，利润率落后于中东原油价格的涨幅，迫使其另觅原料。

炼油商通过在炼厂加工混合油，可以减少燃料油的产出，提高石脑油和柴油等价值更高产品的产量。

炼厂加工中东原油时，燃料油占产出量近半。路透数据显示，炼厂今年用迪拜原油生产的燃料油每桶料将亏损9.63美元，2012年为每桶亏损5.67美元。

燃料油和原油的大幅价差正吸引更多人运用此道。

**价差**

炼厂的利润预估疲软，因此只要燃料油与原油保持较大价差，就可能会推动炼厂继续加工更多燃料油-凝析油混合油。

据汤森路透OilAnalytics，亚洲SRFO月均进口量在35-45万吨之间，相对于7,000-8,000万吨的原油进口量来说很少。

交易商和炼厂也在关注中国的需求。中国政府已经允许两家独立炼油商明年进口原油。

这将意味着，通常加工燃料油来生产更昂贵燃料的独立炼油商，可能开始在生产中使用原油。

中国SRFO进口量在今年1-10月基本持稳在约110万吨，不过其最大独立炼油商--中国化工的原油进口增长，说明该燃料需求强劲。

“我们预计，独立炼油商的原油进口配额要到2014年下半年才会发挥有效影响，”JBC的Gorry称，指出新进口商面临的物流和监管障碍将使中国SRFO需求保持稳定。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军；审校 李婷仪)

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