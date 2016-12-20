焦点：亚洲炼油能力料将实现三年最大增幅 或缓解油市供应过剩

路透新加坡12月20日 - 2017年亚洲炼油能力将实现三年最大净增幅，进一步提振这个全球最大、增长最快的石油消费区的原油需求。

能源咨询公司Wood Mackenzie称，中国、印度等国正在新建、扩建炼油厂，这将抵消日本关闭炼油产能的影响，从而使亚洲2017年净增45万桶/日的原油加工能力，这是2014年以来的最高增量。

汤森路透的Eikon数据显示，上述增量相当于在亚洲近2,900万桶/日炼油能力的基础上再增加1.5%。

“随着更多亚洲炼油设施正在进行升级改造...且有新建炼油厂投产，2017年原油需求料增长，尤其是高硫原油，”WoodMac的亚洲炼油研究主管Sushant Gupta表示。

这种炼油能力的上升情况将令亚洲原油市场收紧，因为这正赶上石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等产油国拟议减产，以终结供应过剩并推高油价。

中国海洋石油计划启动华南地区一家炼油能力为20万桶/日的新炼厂，中国石油(601857.SS)计划启动云南一家炼油能力为26万桶/日的炼厂，目前尚待与缅甸政府谈判。

据研究咨询机构Energy Aspects预估，中国独立炼厂也料将在2017年增加20-40万桶/日原油进口量，而台湾中油塔林炼厂的升级将使原油及凝析油需求增加约10万桶/日。

越南一家炼油能力为20万桶/日的新炼厂将完工，印度巴拉特石油(BPCL.NS)正计划在柯枝(Kochi)扩张，其中包括一处新的炼油能力为21万桶/日的原油蒸馏装置。

据Wood Mackenzie称，这些新增炼油能力都将大大抵消日本4月初之前炼厂加工能力料下降约40万桶/日的影响。日本炼油能力下降主因国内需求萎缩。

为满足亚洲的需求，伊拉克已经签下新的巴士拉(Basra)重质原油供给协议，伊朗的一条石油管线及终端预期也将完工，明年用以出口West Kharoon重质原油。

科威特称，正准备重启同沙特联合经营的油田产出。

“我们预期从2017年中起产量会缓慢增加。沙特和科威特必须将产量增幅控制在OPEC减产协议范围之内。”WoodMac的Gupta说道。

不过贸易商认为亚洲炼厂眼下并不存在供给短缺，因大多数亚洲客户未受OPEC减产计划的影响。

此外，还可以选择其他供给，包括来自拉美和安哥拉的重质原油，以及美国的页岩油。(完)