亚洲炼油利润回升恐怕无法持久 因业者可能顺势扩产获利

路透新加坡8月30日 - 在炼厂秋季维修季节到来前，亚洲炼油利润迅速回升恐将有如昙花一现，因利润上升可能促使炼油业者藉由拉高产能利用率迅速获利。

新加坡炼油利润较迪拜原油升水上周五触及每桶6.30美元的五个月高点，自8月10日跌至两年低点每桶2.87美元以来已飙涨119.5%。但在那之后涨势趋缓，周二升水回跌至每桶5.03美元。

在炼油业者关厂岁修之前，炼油利润通常会在8月上涨，但今年亚洲涨势受到另外两个因素所强化。

“这波反弹主要受到汽油以及疲软的迪拜指标油价所带动，迪拜指标原油目前已经回到正价差，”研究机构Energy Aspects油品分析师Nevyn Nah表示。

分析师表示，在汽油价格偏低之际，印尼驾驶人买进更多汽油，而墨西哥湾飓风导致交货延迟之后，美国汽油供应也趋于紧俏。

当原油市场处于正价差时，炼油业者也会享有较高的利润，因这意味着其给料成本下滑。在一个正价差市场中，近月油价会低于远月油价。

不过若当前亚洲炼油利润涨势激励业者尽可能地提高炼厂利用率，那么亚洲炼油利润可能开始下跌。交易商表示，原本有些规划在9月/10月进行岁修的业者，甚至可能因为利润丰厚而延后岁修。(完)