亚洲101家最佳餐厅排行榜揭晓 鼎泰丰夺冠

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京5月16日（记者 Elaine Lies） - 美国美食网站每日一餐（The Daily Meal）周四公布“亚洲101家最佳餐厅”排行榜，以小笼包闻名的台北餐厅鼎泰丰摘得第一桂冠，北京的餐厅则在排名前十的餐厅中占半壁江山。

每日一餐网站在美国和欧洲也进行类似调查。

“最终，我们选择了……一家可将一道菜肴做到极致的餐厅，”该网站编辑主任安德鲁斯（Colman Andrews）说，并补充说他们明白他们的选择可能具有争议。鼎泰丰已发展成为国际连锁餐厅。

排名前十的餐厅中有一半为北京的餐厅，其中以北京烤鸭闻名的全鸭季位列第二，提供新派创意菜的紫云轩排名第三。

美食家、作家、长住亚洲的外国人士及其他人士经过为期六个月的提名，最终投票选出了亚洲101家最佳餐厅，评选标准包括菜肴风味、烹调风格、菜肴价值及整体评价。

北京的Temple Restaurant和Capital M分别排名第四和第五，另一家北京餐厅Dali Court排名第七。

位于印度首都新德里的餐厅Varq排名第六。排名前十的餐厅中，还包括香港的龙景轩（Lung King Heen）和位于日本北海道的Michel Bras Toya Japon。(完)