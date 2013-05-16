亚洲101家最佳餐厅排行榜揭晓 鼎泰丰夺冠

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月16日（记者 Elaine Lies） - 美国美食网站每日一餐（The Daily Meal）周四公布“亚洲101家最佳餐厅”排行榜，以小笼包闻名的台北餐厅鼎泰丰摘得第一桂冠，北京的餐厅则在排名前十的餐厅中占半壁江山。
每日一餐网站在美国和欧洲也进行类似调查。
“最终，我们选择了……一家可将一道菜肴做到极致的餐厅，”该网站编辑主任安德鲁斯（Colman Andrews）说，并补充说他们明白他们的选择可能具有争议。鼎泰丰已发展成为国际连锁餐厅。
排名前十的餐厅中有一半为北京的餐厅，其中以北京烤鸭闻名的全鸭季位列第二，提供新派创意菜的紫云轩排名第三。
美食家、作家、长住亚洲的外国人士及其他人士经过为期六个月的提名，最终投票选出了亚洲101家最佳餐厅，评选标准包括菜肴风味、烹调风格、菜肴价值及整体评价。
北京的Temple Restaurant和Capital M分别排名第四和第五，另一家北京餐厅Dali Court排名第七。
位于印度首都新德里的餐厅Varq排名第六。排名前十的餐厅中，还包括香港的龙景轩（Lung King Heen）和位于日本北海道的Michel Bras Toya Japon。(完)
(编译：侯雪苹 发稿：张家伟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。