亚太区零售量明年料增6% 中国成增长火车头--报告

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透香港12月18日 - 罗兵咸永道及经济学人信息部周二发表报告预测,2013年亚太区的零售销售量将录得6%的增幅,而中国市场将为增长的火车头,料增长率达10.5%;预期届2016年,中国有机会取代美国,成为全球最大的零售市场.
至于香港方面,报告指出,考虑到失业率可能上升,加上内地来港旅客消费较以后精打细算,故预期明年本地零售销售量只有1.5%的增长,比2012年的2.7%升幅逊色.但中长期而言,随着全球经济复苏以及本地工资上升,香港的零售市场有望逐步改善.
"亚太区仍然为大大小小零售业者带来最好的机会及增长空间,可是受制本土市场发展缓慢,导致投资资源有限,国际零售商现阶段比较难实行大型的扩张计划."罗兵咸永道中国及亚太区零售及消费品行业主管合伙人余叶嘉莉称.
该份名为《2013年亚洲零售及消费品行业前景展望》的报告估计,2012年亚太区的零售销售量增长率为5.8%,明显低于2010年时9.6%的纪录高位.但如很多行业一样,亚太区仍然是国际零售连锁店的首选目的地.不过,未来亚太区市场的经营环境充满挑战,地区经济放缓、通胀及利率向上都会是窒碍增长的因素.
中国市场方面,虽然经济增长步伐有所放慢,但报告预测2012年中国零售市场仍将取得10.9%的增长,至2016年的年均增长率也有10.4%,届时中国有机会取代美国,成为全球最大的零售市场.
另外,报告指出,亚洲的网上零售市场持续录得惊人的增长.据业界估计,在2016年亚洲占全球商业对消费者(B2C)电子商贸销售的41.4%,而中国所占的比率,将由现时的9.9%升至23.4%.中国的B2C电子商贸销售额于今年首季为820亿元人民币,料全年会有4,500亿元.(完)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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