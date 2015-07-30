全球农业：年底时稻米价格料大幅上涨，因厄尔尼诺现象影响亚洲产量

**库存下降**

FAO预计，2015/16年度全球前五大稻米出口国的库存消费比--即库存与国内消费和出口之合的比率，将降至2007/08年度以来最低19%。

这五个国家分别是印度、泰国、越南、巴基斯坦和美国。随着2014年全球稻米交易量升至4,280万吨纪录高位，这些国家的稻米库存下降。

业内消息人士表示，泰国库存的影响正在减弱，因为经过长期储存 ，其中仅有60%适合人类使用。这些库存是通过上任政府的稻米购买计划积累起来的。

不过，由于担心厄尔尼诺现象将影响供应，买家积极抢购稻米，因此需求预计将回升。

全球最大的稻米进口国之一--菲律宾上周表示可能进口更多稻米，以增加缓冲库存，并保持国内稻米价格稳定。

交易商预计，其它主要进口国--中国和尼日利亚未来几个月也将采取类似行动。

国际谷物理事会(IGC)预计，中国2014/15年度稻米进口量可能增长8%至400万吨，尼日利亚的进口量可能也将大增9%至370万吨。

曼谷的一位稻米出口商称，“自稻米价格持续下跌以来，进口商并未增加库存。一旦价格开始上涨，他们将增加购买”，避免之后以更高价格买进。

全球稻米出口图表：link.reuters.com/gek35w (完) (编译 郑茵/许娜；审校 王丽鑫/李春喜)