瑞银称全球女性亿万富豪迅速增多 以亚洲为最

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透新加坡12月15日（记者 Fathin Ungku） - 瑞银集团周二发布的研究报告称，全世界的女性亿万富豪人数迅速增加。
瑞银称，现在的女性亿万富豪数量比20年前增加近6倍，她们的平均财富近翻倍至43亿美元，而男性亿万富豪平均身家为40亿美元。
瑞银此项研究统计到全球1,347名亿万富豪，但拒绝指明其中任何人的姓名。
亿万富豪中男性比重仍然绝对优势，但女富豪已占到11%，高于20年前的9%。
过去10年中，以地区而言，亚洲的女性亿万富豪数量增长最为迅速，从3人增加至25人。
而亚洲女富豪中，超过一半的人是自主创业致富，许多亚洲女富豪来自中国大陆和香港，不少人的财富积累来自地产投资。
瑞银称，欧洲只有7%的女性亿万富豪是自主创业致富，美国该比例为19%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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