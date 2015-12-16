瑞银称全球女性亿万富豪迅速增多 以亚洲为最

路透新加坡12月15日（记者 Fathin Ungku） - 瑞银集团周二发布的研究报告称，全世界的女性亿万富豪人数迅速增加。

瑞银称，现在的女性亿万富豪数量比20年前增加近6倍，她们的平均财富近翻倍至43亿美元，而男性亿万富豪平均身家为40亿美元。

瑞银此项研究统计到全球1,347名亿万富豪，但拒绝指明其中任何人的姓名。

亿万富豪中男性比重仍然绝对优势，但女富豪已占到11%，高于20年前的9%。

过去10年中，以地区而言，亚洲的女性亿万富豪数量增长最为迅速，从3人增加至25人。

而亚洲女富豪中，超过一半的人是自主创业致富，许多亚洲女富豪来自中国大陆和香港，不少人的财富积累来自地产投资。

瑞银称，欧洲只有7%的女性亿万富豪是自主创业致富，美国该比例为19%。（完）