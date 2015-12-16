瑞银称全球女性亿万富豪迅速增多 以亚洲为最

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡12月15日 - 瑞银集团周二发布的研究报告称，全世界的女性亿万富豪人数迅速增加。
瑞银称，现在的女性亿万富豪数量比20年前增加近6倍，她们的平均财富近翻倍至43亿美元，而男性亿万富豪平均身家为40亿美元。
瑞银此项研究统计到全球1,347名亿万富豪，但拒绝指明其中任何人的姓名。
亿万富豪中男性比重仍然绝对优势，但女富豪已占到11%，高于20年前的9%。
过去10年中，以地区而言，亚洲的女性亿万富豪数量增长最为迅速，从3人增加至25人。
而亚洲女富豪中，超过一半的人是自主创业致富，许多亚洲女富豪来自中国大陆和香港，不少人的财富积累来自地产投资。
瑞银称，欧洲只有7%的女性亿万富豪是自主创业致富，美国该比例为19%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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