亚股上涨 欧元受ECB扩大宽松预期冲击而低荡

* 欧元持稳于五周低点附近，市场揣测欧洲央行将采取行动

* 消息人士称德国央行已经准备好支持欧洲央行行动

* 美国零售销售报告令人失望，但未对人气造成重大打击

* 印尼股市逼近一年高点，受雅加达首长Jokowi在总统大选中获得支持消息提振

路透东京5月14日 - 亚洲股市周三逼近三周高点，欧元则在五周低点附近徘徊，因市场对于欧洲央行下月扩大宽松的揣测升温。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%，此前触及4月23日以来最高。

但日本股市日经指数.N225逆势下跌0.3%，且脱离上日创下的一周半来新高，因投资人了结获利。

美国4月零售销售在前两个月强劲增长后增速大幅放缓，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。

“美国缩减购债仍在继续，看起来美国经济依然强劲，意味着亚洲新兴市场的投资者目前采取审慎态度，”法国巴黎银行驻东京的全球股票和大宗商品衍生品部门主管Kyoya Okazawa称。

印尼在这种谨慎氛围中是个例外，该国股市.JKSE周三上涨0.8%，稍早曾升至近一年最高位，此前雅加达市长Joko"Jokowi" Widodo赢得印尼第二大政党的支持，在7月总统选举中的胜算得以提高。

投资者继续紧张关注乌克兰危机进展。乌克兰政府军周二遭到亲俄分离主义分子的伏击，有七人被打死。

美国股市周二收平盘。零售销售数据仅对美元造成微小打压，标准普尔500指数.SPX勉力创下今年第十个纪录收盘高位。

“对这样关键的报告却没多少反应，可能是因市场相信支出放缓不会打乱联储每次会议将资产购买规模削减100亿美元计划的步调。”BKAsset Management外汇策略主管Kathy Lien在给客户的报告中称。

她并指出，零售销售疲软有助说明何以美联储还未对首次升息设定清楚的时间框架。

相形之下，欧元区放宽政策行动的可能性增加了。两位德国央行消息人士周二称，央行愿意支持欧洲央行在必要时采取政策行动，这并非新闻。

德国ZEW投资者信心指数疲弱，强化了欧洲央行有理由在下个月采取进一步行动的观点。

德国ZEW调查数据图表：

link.reuters.com/cag54s

欧元兑美元最新报1.3713，日内约上升0.1%；周二曾低见1.3688。若跌破4月4日创下的低点1.3672，欧元可能回落至2月底以来低点。

欧元承压扶助支撑美元指数.DXY。美元指数日内微跌至80.051，但仍距离周二所及五周高位80.180不远。

美元兑日圆微跌约0.1%至102.17日圆，周二曾升至5月2日以来最高位102.35。

大宗商品市场方面，美国原油期货涨约0.3%至每桶101.96美元，周二曾触及两周高点，因市场预期美国上周原油库存料降至纪录低位。

现货金微升至每盎司1,293.20美元。(完)

(编译 张明钧/王兴亚/张若琪/王翔琼；审校 王冠中/白云/艾茂林)

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