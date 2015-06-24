第二季亚洲企业信心受抑 全球金融风险因素带来影响

路透悉尼6月24日 - 汤森路透/英士国际商学院周三公布的调查显示，亚洲最大公司的信心有所恶化，因为中国经济放缓、希腊主权债务危机以及美国即将升息等因素加剧了对世界经济状况的担忧。

2015年第二季汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数 .TRIABSRACSI微降至70，今年第一季为71，上年同期为74。指数高于50代表整体看法正面。

该指数虽未骤降，但依然表明亚洲最大公司的观望态度已不是一时的状态，而是一种稳固的谨慎情绪；因为有关中国、欧洲和美国经济结构是否稳健的问题仍萦绕不去。

“有些领域取得进展，其他领域却面临更大风险，”英士国际商学院教授Antonio Fatas指出。

“由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将开始升息，对中国乃至其他亚洲新兴市场的担忧不断加剧。没有什么重大利好来弥补亚洲以及世界经济所面临的风险。”

印度公司信心录得最大降幅，从第一季度的97降至84；去年亲商总理莫迪赢得选举带来的提振，让位于今年两次降息是否能重振经济的忧虑。

录得最大涨幅的是泰国，信心指数从79升至94，因企业对2014年5月的军事政变以及央行的两次降息做出调整。

中国企业成为最不乐观的群体，为九个季度以来首见，信心指数微升1点至55。今年迄今中国经济增速创下逾五年最慢。

汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在6月8-20日联合进行了此次调查。作出回应的的117家企业中，40%对前景看法乐观，低于前一季度的45%。60%看法中性，没有持负面观点的公司。

受访公司认为最大的风险来自于全球经济的不确定性，其次是成本攀升。其它风险包括监管不确定性和竞争加剧。

**房地产泡沫**

房地产业的信心降幅为各个行业最大，信心指数从88降至77。创纪录低位的利率提振需求，但随之而来的价格飙升带来了对行业估值已过高的怀疑。

加重这种担忧的是美联储或10年来首度加息对需求的影响。目前外界普遍预计美联储将在9月加息。

“通常利率开始上升时地产人气会下滑，但我们还没看到这一点，”AMP Capital首席分析师Shane Oliver说。

“这是个全球性现象，低利率帮助提振房地产市场和开发活动，出于同样的原因，有很多关于房地产泡沫可能再次膨胀的传言。”

另一方面，建筑业企业马上获得低利率引发的需求，在调查中前景最为乐观，信心指数从79升至86。与房地产开发商不同，建筑商受房地产零售价格波动的影响较小。

船运、金融和汽车业企业信心最低，指数分别为56、57和58。认为全球不确定性为一项风险的受访企业中，金融企业占四分之一，科技企业占五分之一。

受访企业、澳洲最大的一般保险商Insurance Australia Group Ltd (IAG.AX)的首席财务官Nick Hawkins表示，该公司计划在中国、印度和东南亚扩张，不会受信心下滑影响。

“我们确实将进入这些市场的投资和策略作为长期事业，因此我认为当前经济环境放缓或改变不会真的影响我们的看法。”(完)

(编译/审校 王颖/王洋/杜明霞/艾茂林/李春喜)

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