（重发）调查：亚洲新兴货币人气改善 人民币空仓几无变动

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路透新加坡2月4日 - 路透调查显示，过去两周新兴亚洲货币人气改善。包括日本央行在内的几大央行确认宽松政策立场，加上油价反弹，推动投资者追求更高收益。

调查显示，中国人民币空仓几无变动。当局继续努力稳定人民币汇率，有助于减轻对中国经济减速的担忧。

中国采取了一系列举措来安抚外汇市场，比如严控跨境人民币资金池业务，要求严格审查相关交易等。

由于中国经济动能持续减退且需要采取更多刺激，所以对人民币的看法依然悲观。

路透在周二至周四访问了21位基金经理人、交易员及分析师。调查结果显示，在日本央行上周意外实施负利率政策之后，大多数其他新兴亚币空仓减少。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，自美国联邦储备委员会(美联储/FED)上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉重申央行准备在下月检讨货币政策，以提振经济成长及刺激通胀。

马币(林吉特)空仓减至2015年5月中以来最低，因原油价格反弹稍缓解了马来西亚政府收入受损的忧虑。

印尼卢比空仓也降至10月中以来最低，因投资者追捧该国债券。印尼政府公债是新兴亚洲地区收益率最高的公债之一。

泰铢的偏空气氛也创4月中以来最低。去年4月中时市场仍做多泰铢。

受资金流入债市提振，泰铢是今年迄今表现第二好的新兴亚币。

坡元和台币的空头押注减少，追随本地区其他货币人气改善之势。印度卢比和菲律宾披索空头押注亦减少。

韩元空头部位下降，但韩元人气是新兴亚币中最差的。

周三海外资金将韩元推低至五年半低点，因出口下降及通胀降温，加剧了韩国央行降息的压力。

分析师称，韩元不太可能受益于日本央行的宽松政策，因韩国出口商与日本对手竞争激烈。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

10月 1日 0.13 1.01 1.20 1.35 1.04 0.11 1.71 0.68 1.20

9月17日 0.26 0.60 0.62 1.27 0.73 0.27 1.48 0.54 1.00

9月 3日 0.62 1.09 1.31 1.45 1.15 0.66 1.96 0.86 1.51

(完)