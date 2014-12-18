焦点：亚洲各央行警惕俄罗斯卢布危机 但认为目前还算“安全”

（更正）焦点：政策支持力度虽减弱 但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划
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路透雅加达/孟买12月17日 - 俄罗斯卢布崩跌令亚洲央行人士态度警惕，但表示不会过分担心卢布走势将拖累各国本币大幅下挫。这些央行人士称，他们的经济基本面较为有利，货币防御机制也很强劲。
亚洲汇市和股市周三整体走强，之前经历连续两天的下跌。印尼卢比IDR=跌至1998年亚洲金融危机以来的最低水准，泰国股市.SETI也创下2008年10月来最大日内跌幅。
“我们的形势依然是安全的。” 印尼央行发言人Peter Jacobs周三表示，“投资者可以看到，造成印尼卢比下跌的原因是外部因素，但从内部来看，我们已经作出了改善。”
印尼央行表示曾在周二抛售美元以支持卢比。交易员也称印度央行和马来西亚央行均在近几周干预汇市。
市场目前猜测俄罗斯甚至可能在未来几天实施资本管制，三家散户外汇交易平台暂停卢布交易，这或许会进一步打压风险偏好。
“俄罗斯的形势很独特，”新加坡Capital Economics的Dan Martin说，“但令人忧虑之处在于其可能摧毁全球信心，引发全面避险风潮。”
“在亚洲，印尼似乎最容易受到冲击。该国仍有高额的经常帐赤字，”Martin补充称。
他表示，尽管印尼卢比近期下跌，但汇率仍可能有些被高估。
不过，印尼央行副总裁Mirza Adityaswara周三对记者称，没必要对卢比近期贬值感到恐慌，该国经济状况“稳健”，其并称卢比被低估。
**汲取教训**
印度也有经常帐赤字，印度卢比兑美元INR=D2周三跌至13个月低位，因担忧外资卖出。卢比后来反弹，据交易商称可能是因为央行进行干预。
“印度卢比目前的跌势与所有新兴市场货币走势一致，我们没有不同之处，”一位对印度央行汇率政策有直接了解的消息人士说。
“我们不那么担心，因为整体市况好转，财政状况受控、经常帐赤字较低、通胀率正在下降，”这名官员称。
除了卢布动荡之外，投资人也在等美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三稍晚给出的政策指引，以了解其升息的时机。
不过比起1990年代末期的金融危机，亚洲各国央行应付汇率变动压力的处境要好上许多。
“他们已经学到了教训，”澳新(澳盛/ANZ)银行汇率策略师Khoon Goh表示，“许多央行增加外汇储备以做为保险政策。”
这意味着亚洲各国央行应付资本外流的能力增加，无需求助于资本管制。这些央行也已经签定货币互换协议，包括清迈倡议的多边协议，藉以强化汇率的防卫机制。
“在亚洲，我们协调出互助办法，”Bank Indonesia的Jacobs表示。“若印尼卢比大贬且外汇储备下滑，我们可以利用双边互换或清迈倡议借入资金。”
印度还没有加入该倡议，这份协议涵盖范围包括东南亚国家联盟(东盟/ASEAN)10国及中国、日本和韩国。不过熟悉印度央行汇率政策的消息人士暗示，印度可能希望加入该倡议。
他说，“关于区域互换额度正在进行许多讨论，目前已经有了金砖国家(BRICs)互换额度，”他所指的是全球前四大新兴经济体巴西、俄罗斯、印度及中国的互换协议。
“现在还有印度可能加入的东盟互换额度。”(完)
(编译 洪曦/王兴亚/张明钧; 审校 孙茉莉/龚芳/许娜)
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