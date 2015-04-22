焦点：亚洲大型橡胶商计划联手涨价 不再紧盯SICOM指标胶价

路透新加坡4月22日 - 包括全球最大橡胶商诗董(STA.BK)在内的亚洲大型橡胶商称，他们计划大幅提高胶价，并弃用紧盯新加坡商品交易所(SICOM)指标胶价的定价系统。

这些橡胶商将从2015年下半年起，收取大幅高于SICOM期胶价格的升水，此举标志着橡胶行业正在发生剧变，此前胶价重挫已经严重冲击到胶农。

橡胶商涨价可能推动全球的橡胶价格反弹。由于橡胶供应长期过剩，最大橡胶消费国中国的需求低于预期，胶价此前已跌至2009年以来最低位附近。

泰国诗董一位发言人在电子邮件中对路透表示，“SICOM价格不再反映橡胶生产的真实成本，”并补充称，该公司亦将停止向SICOM交割。

“我们无意操纵价格，我们寻求的是反映生产成本的公平合理价格。”

消息人士称，生产商将于周三会见轮胎制造商和其他消费者，讨论这些变化。

诗董的橡胶年产能为120万吨，超过了全球第三大橡胶生产国越南的全部产量。

诗董的作法与另一大型橡胶生产企业Halcyon Agri Corp Ltd (HALC.SI)的计划相似。

Halcyon Agri与诗董橡胶合计占全球橡胶产量的近五分之一。

Halcyon执行长Robert Meyer表示，其他印尼产胶商也采取相同行动。

“SICOM价格与实际实货价格之间有脱节现象，”Meyer接受路透专访时指出。他表示，实货橡胶价格已经比SICOM期胶价格每公斤高出3-4美分。

SICOM隶属新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)，尚未能取得SGX官员评论。

指标亚洲橡胶价格走势图(link.reuters.com/tyz54w)

**直接卖给消费方**

Meyer表示，产胶商将直接与轮胎厂商等终端消费方议价，而不是透过中间经纪商。

泰国橡胶协会(Thai Rubber Association)在给路透的声明稿中说，泰国其它橡胶种植企业Southland Rubber、Thai Hua Rubber、以及诗董的关联企业Rubberland Products和Num Hua已通知该协会,它们正在采取同样的措施。

印尼橡胶协会(Indonesian Rubber Association，GAPKINDO)主席Daud Husni Bastari表示，该协会也支持这些举措，并要求企业成员采取同样行动。

普利司通(5108.T)和固特异轮胎(Goodyear Tire)(GT.O)等大买家的采购具有灵活性，可以在任何他们认为合适的地方建立原材料供应关系。

“如果这是出于明确的商业原因，我们会把它当作一个商业原因来看待，”一家为全球轮胎厂商采购橡胶的公司高管说。

“这与以往我们进行的长期谈判是一回事，总有一些供货商的价格比另一些要高，我们选谁合作是我们自己的事。”(完)

(编译 白云/于春红/蔡美珍/郑茵 审校 高琦/戴素萍/王兴亚/许娜)

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