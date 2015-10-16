亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌1.3%，本周累计下跌1%

“整体而言，成交量在下滑，一些市场人士在斩仓，”一家东京经纪商的交易员表示。“上海期胶下跌也带来拖累。”

周四公布的路透调查显示，即便中国央行进一步宽松政策阻止经济放缓，2016年中国经济增长率料将从2015年的6.8%放缓至6.5%。

美元兑日圆 报大约119.07日圆，周四午盘时报118.98。

原油期货周五结束一周来的跌势转升，投资者押注美国产量下降将减轻全球供应过剩，此外美国的汽油和馏分油库存降幅大于预期。

上海期交所主力1月期胶合约 跌215元人民币，收报每吨11,610元。

新加坡商品交易所(SICOM)的11月期胶合约 收报每公斤127.5美分，下跌0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/李春喜 审校 高琦/郑茵)