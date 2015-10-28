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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 18:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶从六年低点反弹，受逢低买盘提振

日圆兑美元 周三亚洲尾盘报120.40，本周低点为121.5。

该交易员表示，“若美联储维持货币政策不变，美元可能下跌，人民币也会下跌，这可能会提振上海和东京期胶。”

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三晚间公布其政策声明。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌5元，收于每吨10,830元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤124.5美分，上涨1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/张荻；审校 张涛)

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