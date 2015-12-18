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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 18:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价下滑拖累收低，连续第二周周线下跌

原油期货料将录得第三周周线下跌，美国原油下跌2.2%，布兰特原油下跌2%，因最新迹象显示库存增加，而且美联储本周升息使油价承压。

“整体而言，在下周一12月合约到期前投资者对建立新仓有些犹豫，”一名东京的交易员表示。

“今年剩余时间，TOCOM期胶价格料将保持在160-170日圆，”他说。

上海5月期胶合约 收涨35元，报每吨10,270元人民币(1,584.88美元)。

交易员称，库存增加可能打压下周的胶价。

上海期货交易所监控的橡胶库存较上周五增加6.4%。

新加坡SICOM-1月期胶 最新下跌0.3美分，报每公斤115.7美分。(完)

(编译 刘秀红/李春喜 审校 孙茉莉)

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