亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价下滑拖累收低，连续第二周周线下跌

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
原油期货料将录得第三周周线下跌，美国原油下跌2.2%，布兰特原油下跌2%，因最新迹象显示库存增加，而且美联储本周升息使油价承压。
“整体而言，在下周一12月合约到期前投资者对建立新仓有些犹豫，”一名东京的交易员表示。
“今年剩余时间，TOCOM期胶价格料将保持在160-170日圆，”他说。
上海5月期胶合约 收涨35元，报每吨10,270元人民币(1,584.88美元)。
交易员称，库存增加可能打压下周的胶价。
上海期货交易所监控的橡胶库存较上周五增加6.4%。
新加坡SICOM-1月期胶 最新下跌0.3美分，报每公斤115.7美分。(完)
(编译 刘秀红/李春喜 审校 孙茉莉)
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
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