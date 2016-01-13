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亚洲 | 2016年 1月 13日 星期三 18:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨5.5%弹离七年低位，受泰国采购计划激励

TOCOM-6月期胶合约 <0#2JRU:>收涨8.1日圆，报每公斤155日圆，盘中最高涨至155.3日圆。

尽管中国周三公布的贸易数据显示，上月橡胶进口强劲，但上海期胶的涨幅并不如东京强劲，消息人士称，因为市场对中国橡胶需求增长放缓的担忧依然存在。

初步数据显示，中国12月天然及合成橡胶进口同比增长43.9%，至41万吨。2015年全年进口增长15.3%至472万吨。

上海主力5月期胶合约 收涨155元人民币，收报每吨9,850元。

新加坡SICOM近月2月期胶 收涨0.3美分，报每公斤108.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李春喜 审校 于春红)

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