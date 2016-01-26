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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 17:29 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌近4%，受股市及油价下跌拖累

“股价下跌，油价受创，日圆兑美元上涨，所有这些因素都加大了压力，”Fujitomi Co.的分析师Toshitaka Tazawa表示。

美国原油期货周二在亚洲盘跌至每桶30美元下方，延续上日下挫近6%的跌势。

中国内地股市 大跌逾6%至14个月低点。

上海期货交易所5月主力期胶合约 收跌195元人民币，报每吨10,155元(1,543.27美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶合约 跌2.7美分，最新报每公斤107.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/李春喜 审校 王洋/高琦)

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