亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌近4%，受股市及油价下跌拖累

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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“股价下跌，油价受创，日圆兑美元上涨，所有这些因素都加大了压力，”Fujitomi Co.的分析师Toshitaka Tazawa表示。
美国原油期货周二在亚洲盘跌至每桶30美元下方，延续上日下挫近6%的跌势。
中国内地股市 大跌逾6%至14个月低点。
上海期货交易所5月主力期胶合约 收跌195元人民币，报每吨10,155元(1,543.27美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶合约 跌2.7美分，最新报每公斤107.3美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/李春喜 审校 王洋/高琦)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。