版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 15:41 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶延续跌势，跟随大宗商品低迷表现

一位东京交易商的消息人士称，“这相当于泰国一个月的产量，对市场将有影响。”

政府将向2016年至2019年期间重新种植100万公顷橡胶的农户提供补贴贷款。

东京8月期胶 <0#2JRU:>收低2.4日圆，报每公斤175.1日圆，为3月16日来最低结算价。

上海9月期胶 下跌255元人民币，至每吨11,505元。

新加坡近月4月合约 最新报每公斤128.5美分，下跌3.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 蔡美珍/张荻； 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐