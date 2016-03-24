亚洲橡胶：TOCOM期胶延续跌势，跟随大宗商品低迷表现

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
一位东京交易商的消息人士称，“这相当于泰国一个月的产量，对市场将有影响。”
政府将向2016年至2019年期间重新种植100万公顷橡胶的农户提供补贴贷款。
东京8月期胶 <0#2JRU:>收低2.4日圆，报每公斤175.1日圆，为3月16日来最低结算价。
上海9月期胶 下跌255元人民币，至每吨11,505元。
新加坡近月4月合约 最新报每公斤128.5美分，下跌3.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 蔡美珍/张荻； 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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