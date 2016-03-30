亚洲橡胶：TOCOM期胶受空头回补提振收涨，盘中曾受上海期胶拖累下跌

路透东京3月30日 - 东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周三微涨，因空头回补抹去了下午盘初因上海期胶下跌和日圆走强引发的跌幅。

TOCOM-9月期胶合约 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，或0.3%，报每公斤177.5日圆(1.58美元)，盘中稍早曾跌至175.8日圆的低点。

美元兑日圆 下跌0.5%至九日低点112.135日圆，即便日本低迷的数据加剧市场臆测，认为日本将扩大刺激政策以避免再次出现衰退。

上海期货交易所主力9月期胶合约 跌140元人民币，收报每吨11,370元。

此外，石油期货在亚洲盘反弹，受上周原油库存增幅少于预期以及美元走软提振。

“橡胶市场自2月触及低点以来一直在逐步上涨，但180日圆附近有阻力位，”一名东京交易员表示。

TOCOM期胶自2月触及低点144.5日圆以来，已经累计上涨逾20%，受落叶期(又称割胶淡季)和亚洲橡胶出产国出口减少的支撑。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶 最新报每公斤130.3美分，上涨0.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 孙茉莉)