亚洲橡胶：TOCOM期胶续跌，受日圆上涨拖累

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
该消息人士表示，大连橡胶库存上升的趋势似乎暗示，中国需求在复苏。
该消息人士并称，这可能帮助TOCOM期胶在短期内逐渐走高。
消息人士还对厄尔尼诺天气对橡胶生产的影响不以为然，称影响应当有限。
美元兑日圆 报108.78日圆左右，上日在110.51左右。
上海期交所9月期胶合约 收跌70元人民币，报每吨11,590元(1,793美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期较合约 最新报每公斤141.60美分，上涨2.9美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/李春喜; 审校 孙茉莉/艾茂林)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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