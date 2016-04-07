版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 15:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶续跌，受日圆上涨拖累

该消息人士表示，大连橡胶库存上升的趋势似乎暗示，中国需求在复苏。

该消息人士并称，这可能帮助TOCOM期胶在短期内逐渐走高。

消息人士还对厄尔尼诺天气对橡胶生产的影响不以为然，称影响应当有限。

美元兑日圆 报108.78日圆左右，上日在110.51左右。

上海期交所9月期胶合约 收跌70元人民币，报每吨11,590元(1,793美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期较合约 最新报每公斤141.60美分，上涨2.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/李春喜; 审校 孙茉莉/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐