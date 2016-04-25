亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.5%，获利了结令涨幅受限

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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“市场开局良好...但随后因日圆回升和油价下滑而下跌。”
日圆兑美元 盘初低见111.90，创逾三周低点，但日本出口商迅速抓住机会买入日圆，推动日圆回升至111.17，较上周五纽约汇市尾盘上涨0.6%。
油价周一下滑，因交易商锁定获利。
上海期交所主力9月期胶 收高15元人民币，至每吨13,055元，从13,450元的高位回落。
日本央行周四可能下调物价预估，并讨论日圆强势、全球需求乏力以及疲软的消费对通胀预期的打击，是否到了有必要再实施一轮刺激政策的程度。
交易商称，日本央行召开会议之前，TOCOM期胶可能停留在180日圆至约200日圆的区间内。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 最新报每公斤155.5美分，下跌0.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/杜明霞；审校 李爽/于春红)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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