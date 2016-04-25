亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.5%，获利了结令涨幅受限

“市场开局良好...但随后因日圆回升和油价下滑而下跌。”

上海期交所主力9月期胶 收高15元人民币，至每吨13,055元，从13,450元的高位回落。

日本央行周四可能下调物价预估，并讨论日圆强势、全球需求乏力以及疲软的消费对通胀预期的打击，是否到了有必要再实施一轮刺激政策的程度。