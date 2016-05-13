亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌5.4%，追随上海期胶大幅跌势

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
10月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收低9.8日圆报每公斤173.1日圆，盘中一度触及3月17日来低点171.6日圆。该指标合约周线下跌5.7%，延续上周5.8%的跌幅。
“中国大宗商品走势似乎有些奇怪，”一来自经纪商的消息人士说，“TOCOM期胶开盘大幅走低，但在上海期胶续跌后扩大跌幅。”
美元兑日圆 报约108.72，周四午后报约109.17。
上海期货交易所周五称，橡胶库存较上周五增加2.8%。
上海期交所主力9月期胶 下跌595元人民币，收报每吨11,245元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤140.40美分，下跌5.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/杜明霞；审校 艾茂林/张明钧)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。