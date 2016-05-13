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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 18:01 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌5.4%，追随上海期胶大幅跌势

10月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收低9.8日圆报每公斤173.1日圆，盘中一度触及3月17日来低点171.6日圆。该指标合约周线下跌5.7%，延续上周5.8%的跌幅。

“中国大宗商品走势似乎有些奇怪，”一来自经纪商的消息人士说，“TOCOM期胶开盘大幅走低，但在上海期胶续跌后扩大跌幅。”

美元兑日圆 报约108.72，周四午后报约109.17。

上海期货交易所周五称，橡胶库存较上周五增加2.8%。

上海期交所主力9月期胶 下跌595元人民币，收报每吨11,245元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤140.40美分，下跌5.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/杜明霞；审校 艾茂林/张明钧)

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