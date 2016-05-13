亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌5.4%，追随上海期胶大幅跌势

10月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收低9.8日圆报每公斤173.1日圆，盘中一度触及3月17日来低点171.6日圆。该指标合约周线下跌5.7%，延续上周5.8%的跌幅。

“中国大宗商品走势似乎有些奇怪，”一来自经纪商的消息人士说，“TOCOM期胶开盘大幅走低，但在上海期胶续跌后扩大跌幅。”