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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 16:58 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，因上海期胶价格持稳及日圆走软

东京工业品交易所(TOCOM)10月期胶 <0#2JRU:>收高0.2日圆，报每公斤172.2日圆。

“从昨夜开始，上海期胶就一直变动甚微，最近跌势似乎已经结束，”东京一经纪商称。

上海期货交易所主力9月期胶 上涨90元人民币，收报每吨11,355元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤139美分，下跌0.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/杜明霞；审校 于春红/张荻)

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