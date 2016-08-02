版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 2日 星期二 16:10 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.2%，因油价下跌且日圆上涨

“绝对是油价和日圆走强让市场承压，今天别无其他因素，”一家东京经纪商的消息人士表示。

美元兑日圆 报102.22日圆左右，周一下午约为102.54日圆。日圆走强使日圆计价资产对于其他货币持有者而言更为昂贵。

上海9月期胶 收盘近持平，报每吨10,930元人民币(1,645美元)。

上海1月期胶 成为周二最活跃的合约，上涨235元，收报12,675元人民币。

新加坡SICOM-9月橡胶合约 最新报每公斤128.20美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/李春喜 审校 张明钧/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐