亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨，受日圆疲软以及低库存水平提振

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透东京3月29日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶合约周三延续涨势，交易员称，因为日圆疲软，以及日本库存处于较低水平，帮助支撑了市场。
TOCOM期胶已经从周一所及四个月低点略微回升，但价格仍然较1月底创下的逾五年高位低30%左右，因为市场对供应短缺的担忧缓解。
越南政府周三公布的数据显示，1-3月该国出口263,891吨橡胶，较上年同期增长12.6%。
日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，截至3月10日，日本港口的橡胶库存为4,202吨，较上次公布时减少8.7%。
TOCOM-9月期胶合约收涨5.8日圆，报每公斤244日圆。
上海主力9月期胶合约收涨315元人民币，报每吨16,615元。
新加坡4月期胶报每公斤182美分，上涨1.2美分。(完) (编译 李春喜; 审校 艾茂林/孙茉莉)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。