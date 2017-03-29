版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 15:35 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨，受日圆疲软以及低库存水平提振

路透东京3月29日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶合约周三延续涨势，交易员称，因为日圆疲软，以及日本库存处于较低水平，帮助支撑了市场。

TOCOM期胶已经从周一所及四个月低点略微回升，但价格仍然较1月底创下的逾五年高位低30%左右，因为市场对供应短缺的担忧缓解。

越南政府周三公布的数据显示，1-3月该国出口263,891吨橡胶，较上年同期增长12.6%。

日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，截至3月10日，日本港口的橡胶库存为4,202吨，较上次公布时减少8.7%。

TOCOM-9月期胶合约收涨5.8日圆，报每公斤244日圆。

上海主力9月期胶合约收涨315元人民币，报每吨16,615元。

新加坡4月期胶报每公斤182美分，上涨1.2美分。(完) (编译 李春喜; 审校 艾茂林/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐