亚洲橡胶：指标期胶大跌5%至一周最低收位，因日圆飙升及上海期胶下跌

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
美元兑日圆下滑，脱离本周稍早触及的一个月高位，而且跌破技术支撑位后，下跌动能增强。
美元兑日圆 下跌0.7%至109.95，从周一所及的4月底以来高点111.455回落。
日本股市日经指数 下跌1.6%，结束五日连涨走势。
“上海期胶大幅下滑也增添压力，”Gu说。
上海期交所主力9月期胶 下跌330元人民币，收报每吨10,245元人民币(约合1,554.84美元)、
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤124.7美分，下跌2.2美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/杜明霞；审校 孙茉莉/刘秀红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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