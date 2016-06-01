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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 16:53 BJT

亚洲橡胶：指标期胶大跌5%至一周最低收位，因日圆飙升及上海期胶下跌

美元兑日圆下滑，脱离本周稍早触及的一个月高位，而且跌破技术支撑位后，下跌动能增强。

美元兑日圆 下跌0.7%至109.95，从周一所及的4月底以来高点111.455回落。

日本股市日经指数 下跌1.6%，结束五日连涨走势。

“上海期胶大幅下滑也增添压力，”Gu说。

上海期交所主力9月期胶 下跌330元人民币，收报每吨10,245元人民币(约合1,554.84美元)、

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤124.7美分，下跌2.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/杜明霞；审校 孙茉莉/刘秀红)

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