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亚洲 | 2016年 6月 3日 星期五 17:27 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小升，但周线为连续第六周下跌

“在美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期升息预期升温的情况下，投资者在美国非农就业数据出炉前轧平仓位，”东京一交易商说。

交易商称，市场上日弹离156日圆的支撑位后，TOCOM期胶还受到空头回补的提振。

“我们听说泰国开始下雨，显示出干燥越冬季节结束的迹象，但实际产出没有如期增加。这提振近月合约价格，比如6月和7月合约，”另一位交易商称。

“鉴于TOCOM期胶市场超卖，我们预计下周开始将向163日圆反弹，然后升向180日圆，”他说。

自从4月27日触及近期高位205.1日圆后，TOCOM期胶已经累计跌逾20%。

上海期交所主力9月期胶 上涨165元人民币，收报每吨10,515元人民币(1,596.91美元)。

近月新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤127.0美分，上升1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/杜明霞；审校 刘秀红/李爽)

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