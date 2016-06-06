亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，从日内稍早触及的10日低点反弹

路透东京6月6日 - 指标东京期胶周一上涨，从日内稍早受日圆跳涨影响触及的10日低点反弹，交易商称因上海期胶上涨，而且日圆稍晚走软。

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 <0#2JRU:> 收高1.5日圆或0.9%，报每公斤159.4日圆，此前一度触及5月25日来低点155日圆。

“市场开局疲弱，因日圆在上周五美国非农就业出炉后跳涨，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说。

“但TOCOM期胶稍晚反弹，因日圆走势逆转，以及上海期胶上升，”他补充说。

美元兑日圆 周五跌至一个月低位106.35，随后在周一回升0.6%至107.22，得益于逢低买盘。

上海期交所主力9月期胶 上涨220元人民币，收报每吨10,705元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤129美分，上涨2.0美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)