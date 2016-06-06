亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，从日内稍早触及的10日低点反弹

澳洲经济指标总览--1月18日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京6月6日 - 指标东京期胶周一上涨，从日内稍早受日圆跳涨影响触及的10日低点反弹，交易商称因上海期胶上涨，而且日圆稍晚走软。
东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 <0#2JRU:> 收高1.5日圆或0.9%，报每公斤159.4日圆，此前一度触及5月25日来低点155日圆。
“市场开局疲弱，因日圆在上周五美国非农就业出炉后跳涨，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说。
“但TOCOM期胶稍晚反弹，因日圆走势逆转，以及上海期胶上升，”他补充说。
美元兑日圆 周五跌至一个月低位106.35，随后在周一回升0.6%至107.22，得益于逢低买盘。
上海期交所主力9月期胶 上涨220元人民币，收报每吨10,705元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤129美分，上涨2.0美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。