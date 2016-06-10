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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 16:51 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及四个月低位，且连续第七周周线下跌

“日圆强劲导致市场趋势偏空，”Yutaka Shoji Co.的分析师Jiong Gu说。

“而且，指标期胶昨日跌破5月低点154.3日圆后，技术性卖盘积聚动能，但我认为下周价格将反弹，因本周跌了不少，”Gu说。

中国市场周四和周五逢端午节假期休市。

近月新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤122.2美分，下跌1.8美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 孙茉莉/高琦)

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