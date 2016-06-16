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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 16:48 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收低，因日圆上涨和日股下跌打压市场人气

美元兑日圆 周四触及21个月低点103.58，因日本央行按兵不动后，日圆全线大涨。

日本股市周四跌至四个月低位。

TOCOM期胶本周一直在平盘上下浮动，上周连续第七周下挫。

“尽管没有明确的方向，指标期胶可能测试2月低位144.5日圆，因为离得太近了。如果这个水准失守，则市场可能面临更大的下行风险，”Gokon说。

上海期交所主力9月期胶 收高100元人民币，报每吨10,500元(1,595.67美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶 最新报每公斤122.5美分，下跌0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/杜明霞；审校 王洋/汪红英)

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