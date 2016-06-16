亚洲橡胶：东京期胶收低，因日圆上涨和日股下跌打压市场人气

《香港报摘》--信报1月18日

--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。