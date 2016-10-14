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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 18:00 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大涨3.1%触及五个月高点，受沪胶及油价走势牵引

该合约本周上涨5.5%，连续两周收高。

东京的一位交易商消息人士称，“石油和上海期胶大涨，推动本周东京期胶走升。”

上海期胶主力1月合约 上涨315元，至每吨14,385元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤150.80美分，上涨2.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张明钧/张荻； 审校 艾茂林/孙茉莉)

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