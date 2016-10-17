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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 17:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高触及五个月高位，受围绕泰国政局的担忧影响

TOCOM-3月期胶合约 <0#2JRU:>收涨0.4日圆，报每公斤183.7日圆，盘中稍早触及5月9日以来高点184.6日圆。

TOCOM期胶盘中稍早跌至182.1日圆的低点，因投资者在上周上涨5.5%后获利了结。

上海期交所主力1月橡胶合约 收跌5元人民币，报每吨14,300元(2,144.41美元)，不过3月和4月合约各跳涨逾100元。1月合约盘中稍早曾触及逾五个月高点。

“但我认为涨势有些过头，我预计不久会有大约20日圆的调整，”该交易员称。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤151.0美分，下跌1.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 刘秀红/李春喜/汪红英)

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