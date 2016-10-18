亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌脱离五个月高位，因获利了结卖压涌入

Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa称，“市场中仍有一些投资者在空头回补，限制了东京期胶午盘的跌势。”

东京期胶在跌至180.6日圆的低点后有所反弹。

交易商称，市场还受到泰国橡胶产量可能下滑的揣测支撑。

日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，9月30日日本各港口橡胶库存较上一统计日增长2.9%至8,034吨，对价格构成压力。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤151.1美分，下跌0.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 蔡美珍/张荻； 审校 孙茉莉/高琦)