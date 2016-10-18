亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌脱离五个月高位，因获利了结卖压涌入

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa称，“市场中仍有一些投资者在空头回补，限制了东京期胶午盘的跌势。”
东京期胶在跌至180.6日圆的低点后有所反弹。
交易商称，市场还受到泰国橡胶产量可能下滑的揣测支撑。
日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，9月30日日本各港口橡胶库存较上一统计日增长2.9%至8,034吨，对价格构成压力。
新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤151.1美分，下跌0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 蔡美珍/张荻； 审校 孙茉莉/高琦)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。