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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 17:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨2.7%自10日低点展开反弹，追随沪胶涨势

他并称，“我认为反弹将是短暂的，因这只是中国一些投资者在周五超卖后出脱自己的部位。”

1月沪胶 涨290元人民币，收报每吨13,905元(2,053.67美元)，自上周五触及的三周低点反弹。

交易商称，日圆兑美元下跌也对东京期胶构成支撑。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤145.8美分，涨0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 孙茉莉/张荻； 审校 汪红英/于春红)

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