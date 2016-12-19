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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 18:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶止住六连升收低，因日圆走强引发获利了结

美元兑日圆最多下跌0.9%，投资人在上周的高点获利了结。

日圆走强使得以日圆计价资产对于其他货币持有者更加昂贵。

上海期交所主力5月期胶合约 跌425元人民币，收报每吨19,520元(2,810美元)。

新加坡SICOM近月1月期胶合约 报每公斤194美分，跌3.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王洋/李春喜)

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