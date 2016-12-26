亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌4%，触及两周低点

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透东京12月26日 - 东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周一收跌逾4%，来到两周低点，因上海期胶下跌引发一波卖盘。
TOCOM-6月期胶 <0#2JRU:>收报10.7日圆，或下跌4.0%，报每公斤255.5日圆(2.18美元)，盘中稍早曾跌至252.5日圆，为12月12日以来最低。
上周五由于假日，日本市场休市。
“盘初上海期胶下跌加快，TOCOM期胶卖压加大，”一名东京交易员匿名表示。
上海主力5月期胶合约 下跌955元人民币，收报每吨17,660元人民币(2,541.56美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)今日休市。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 王洋)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。