亚洲橡胶：TOCOM期胶六周来首次周线上涨，受上海期胶涨势拉动

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
TOCOM期胶上周触及五个月低点，因市场担忧亚洲供应过剩。
TOCOM-10月期胶合约收涨2.3日圆，报每公斤217.3日圆，本周上涨0.6%。
上海期交所称，其监控的橡胶库存较上周五减少1.7%。
上海主力9月期胶合约收涨240元人民币，收报每吨14,760元人民币(2,141美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月5月期胶合约结算价报每公斤1.581美元。(完) (编译 李春喜; 审校 王丽鑫)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。