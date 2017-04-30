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亚洲 | 2017年 4月 30日 星期日 13:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶六周来首次周线上涨，受上海期胶涨势拉动

路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。

TOCOM期胶上周触及五个月低点，因市场担忧亚洲供应过剩。

TOCOM-10月期胶合约收涨2.3日圆，报每公斤217.3日圆，本周上涨0.6%。

上海期交所称，其监控的橡胶库存较上周五减少1.7%。

上海主力9月期胶合约收涨240元人民币，收报每吨14,760元人民币(2,141美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月期胶合约结算价报每公斤1.581美元。(完) (编译 李春喜; 审校 王丽鑫)
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