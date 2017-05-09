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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 19:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助

路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。

TOCOM-10月期胶合约收涨2.1日圆，报每公斤208.7日圆(1.84美元)，此前在晚盘交易中创下4月20日以来低点204.5日圆。

上海9月期胶合约跌105元人民币，收报每吨13,630元人民币(1,974美元)，盘中曾触及9月1日以来低点13,410元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月期胶最新报每公斤148美分，上涨1美分。

中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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