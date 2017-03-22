专访：2017年全球橡胶产量预计达到1290万吨--国际橡胶研究组织

路透新加坡3月22日 - 国际橡胶研究组织(IRSG)的一名官员周三表示，2017年全球橡胶产量预计攀升至1,290万吨，2016年为1,240万吨。

橡胶是2016年表现最好的市场之一，今年1月再次大涨，因最大产胶国--泰国遭遇洪灾，引发供应担忧。

但2月胶价下跌近20%，因市场预期泰国生产即将复苏。

“1月洪水使泰国橡胶减产25%，”国际橡胶研究组织的经济和统计部门主管Lekshmi Nair在新加坡参加行业会议的间隙接受采访时表示。

“但是我们预测今年产出会增加，因为(泰国)今年产量(预计会回升)。”

Nair表示，1月份泰国通常的橡胶产量介于40-42万吨。

IRSG是一个由产胶国和消费国政府资助的机构。

TOCOM指标期胶周三下跌逾5%至12月以来最低，追随上海期胶前日的跌势。橡胶下跌是受到了油价下滑和日圆走强的影响。

Nair对路透说，泰国2005-2008年间种植的橡胶树正达到产量峰值，2011-2013年间种植的橡胶树开始产胶。

“这些橡胶树的产量将抵消1月泰国产量损失，”她补充说。

全球天然橡胶产量中泰国占近40%，大多数天然橡胶都用于生产汽车轮胎。

交易商及加工商周三表示，今年橡胶价格可能下跌，生产大国如泰国和越南今年稍早虽受洪灾冲击，但预估产出将回升。(完)