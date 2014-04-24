《RUSSELL专栏》三大利空出尽 亚洲橡胶价格料枯木逢春

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell
路透澳洲朗塞斯顿4月24日 - 一些初步迹象显示，亚洲天然橡胶价格的最坏时期或已过去。
指标东京期胶本周稍早跌至每公斤196.7日圆(1.92美元)，创下2009年9月以来的最低，周四交易中回升至204日圆。
东京期胶今年迄今已下跌了近26%，比2011年2月时创下的的2008年金融危机后高点低出61%。
下跌的背景是全球轮胎需求疲弱-轮胎行业占到橡胶需求的约60%-高水平库存以及全球主要产胶国未能限制供给。
不过有一些指标，无论是技术性指标还是基本面指标，都表明橡胶价格或已接近底部。
在亚洲，一个问题是高库存，尤其是头号进口国中国。每每当价格开始上涨，中国的买家都能够动用库存，用来替代从海外供应商进口。
上海期交所指定交割仓库的库存2月达207,658吨，为近10年来最高。
此后一路减少，4月18日止当周降至170,000吨。
截至3月31日当周日本港口生胶库存也下降，为去年10月以来首见减少。
虽然以历史标准来看库存依然偏高，但近来的下滑显示过多的供应或正开始清理。
东京胶价与上海库存比较图表链结：
随着泰国、马来西亚和印尼等主要产胶国进入乾季，让农户的割胶量受限，供应也将下滑。
泰国亦正遭逢乾旱，该国政府相信那将使橡胶、大米和糖等大宗农商品的产出减少。
今年稍后料出现埃尔尼诺(圣婴)气候现象，通常会使东南亚和澳洲较为乾燥。
澳洲气象局4月8日称，2014年出现埃尔尼诺现象的机率超过70%。联合国世界气象组织4月15日指出，多数天气预测模型都预测埃尔尼诺现象将再度出现。
天然橡胶供应减少的前景，可能还会正好碰上需求增加，因全球汽车销售成长。
中国今年第一季汽车销售增加9.2%，行业协会预计全年可成长8-10%。
美国3月汽车销售较上年同期增加5.7%，增幅几乎是分析师预期的三倍。英国3月汽车销售跳增17.7%，德国也成长了5%。
前景看俏已经开始反应在东京期胶曲线，最近几周内已从相当大的逆价差转成温和正价差。
六个月期胶目前较近月合约升水1.8%，与一个月前的贴水3.3%完全相反，三个月前则是贴水2.6%。
橡胶市场的风险天平似乎正在改变，特别是如果中国库存持续下滑，埃尔尼诺气候减少产量、全球汽车销售继续保持动能的话。(完)
(编译 王洋/张若琪/李婷仪 审校 田建华/张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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