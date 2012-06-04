美国将增强亚太军事存在 中国称将提高警惕

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透6月3日电---媒体周日报导称，美国宣布在2020年以前将60%战舰部署到亚太地区的战略後，中国将提高警惕，但不会针锋相对。
美国国防部长帕内塔上周六称，美国在2020年以前会将60%战舰部署在亚太地区，目前的比例约为50%。
据凤凰卫视报导，中国军事科学院副院长任海泉中将称：“第一不要看成不得了。我认为这是美国基於它自己的国家利益，基於自己现在财政困难的情况，也基於整个世界的安全形势做出的应对。”这是中国首次作出公开回应。
中国一直对美国的意图保持警惕，人民解放军内部一些较强硬言论认为美国目的是包围中国，阻碍中国崛起。
“第二不要当做无所谓。要看到我们现在面临的这种形势还是非常复杂的，可以说有时候还是比较严峻的，我们要提高我们的忧患意识，要做好应对各种复杂严峻情况的准备，”任海泉说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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