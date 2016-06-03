麦凯恩敦促亚洲国家支持南海仲裁案裁决

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透新加坡6月3日 （记者 Greg Torode） - 美国参议院军事委员会主席麦凯恩周五称，他为中国若拒绝接受南海仲裁案裁决而造成的后果感到担心，并呼吁亚洲国家支持美国有关该裁决应具有约束力的声明。
麦凯恩在新加坡称，南海仲裁案的裁决能否得到执行将是该地区面临的重要考验。
麦凯恩敦促中国从他所称的对邻国的强迫与恐吓转向合作。
“中国可以选择破坏这个基于规则的秩序，也可以选择成为维护该秩序的重要伙伴。”他在香格里拉对话会的间隙说道。
“我为中国若选择破坏（该秩序）可能产生的后果感到担忧。”麦凯恩说道，稍后并表示这可能迫使更广泛的地区进行更密切的军事及经济合作。
麦凯恩敦促东南亚国家重申他们对基于规则秩序的支持。
“美国和全世界正期待东南亚国家再次承诺投入力量和决心，来维护这个我们的共同安全与繁荣所依赖的系统。”他说道。
麦凯恩称，中国若选择无视海牙仲裁庭的裁决，“可能面临全球的严厉批评”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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