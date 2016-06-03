麦凯恩敦促亚洲国家支持南海仲裁案裁决

路透新加坡6月3日 （记者 Greg Torode） - 美国参议院军事委员会主席麦凯恩周五称，他为中国若拒绝接受南海仲裁案裁决而造成的后果感到担心，并呼吁亚洲国家支持美国有关该裁决应具有约束力的声明。

麦凯恩在新加坡称，南海仲裁案的裁决能否得到执行将是该地区面临的重要考验。

麦凯恩敦促中国从他所称的对邻国的强迫与恐吓转向合作。

“中国可以选择破坏这个基于规则的秩序，也可以选择成为维护该秩序的重要伙伴。”他在香格里拉对话会的间隙说道。

“我为中国若选择破坏（该秩序）可能产生的后果感到担忧。”麦凯恩说道，稍后并表示这可能迫使更广泛的地区进行更密切的军事及经济合作。

麦凯恩敦促东南亚国家重申他们对基于规则秩序的支持。

“美国和全世界正期待东南亚国家再次承诺投入力量和决心，来维护这个我们的共同安全与繁荣所依赖的系统。”他说道。

麦凯恩称，中国若选择无视海牙仲裁庭的裁决，“可能面临全球的严厉批评”。（完）