中国军方高官称在南海问题上中国不惹事、不怕事

路透新加坡6月5日（记者 Marius Zaharia/Lee Chyen Yee） - 中国中央军委联合参谋部副参谋长孙建国在第十五届香格里拉对话会上称，在南海问题上中国不惹事，也不怕事。

孙建国称：“某些国家对国际法采取合则用、不合则弃的投机态度，一方面带头在南海实施所谓的‘航行自由计划’，公然炫耀武力，一方面拉帮结派，支持其盟国对抗中国，压中方接受并执行仲裁结果。中方对此坚决反对。”

“中国不惹事，也不怕事。中国不会吞下苦果恶果，不会允许自己的主权和安全利益受到侵犯，不会坐视少数国家将南海搞乱。”

南海问题已成为中美关系的爆发点。两国互相指责对方在南海搞军事化。中国在南海进行大规模岛礁建设活动，美国则增加了在该地区的巡逻和演习。

包括美国国防部长卡特在内的美国高官周六警告称，中国面临在国际社会自我孤立的风险，他们还承诺美国会继续担当亚洲安全保护者的角色。

孙建国则表示，中国过去没有被孤立成，现在也不孤立，将来更不会孤立。（完）