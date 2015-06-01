香格里拉对话中美措辞克制，但南海解决方案仍遥远

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡5月31日 - 周末的香格里拉防务对话中，中美相对克制，但在达成解决方案方面并无进展。数月来，中美就中国在南海的岛礁建设问题争执不下。

美国防部长卡特在新加坡的香格里拉对话会上表示，中国在南海的岛礁建设正威胁地区安全，但承认其他南海问题相关国家也有责任。

“我觉得进展没有，只是气氛稍微缓和了一下，这个缓和更多的来自于各方的理性思考，”中国代表、国防大学的金一南少将表示。“美方立场作了一些调整。”

中国代表团团长、中国人民解放军副总参谋长孙建国演讲时没有单独批评美国，强调中国坚持和平发展道路。

“中国始终从维护海上安全大局出发，”孙建国表示，并重申中国对“有关权益拥有充分的历史和法理依据，拥有无可争辩的权利主张”。

尽管如此，华府面临对中国填海造地活动作出强烈回应的巨大压力，与会的美国共和党参议员、美国参议院军事委员会主席麦凯恩建议美国军舰和飞机无视中国南海人造岛屿周围12海里领海界限。

“如果我们尊重这个12海里区域（的观点），那我们将会犯下一个巨大错误，因为那就是事实上承认中国的主权，”麦凯恩说道。

如果美国船只进入这个区域，紧张关系将会急剧升级，且难以预料中国驻军会如何回应。

北京大学国际关系学院院长贾庆国表示：“如果你看措辞，似乎他们将反击。而看他们的利益所在，他们可能会选择动口不动手。但存在意外事件引发冲突的风险。”(完)