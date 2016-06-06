日本和韩国将增设两国防长直线电话

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透新加坡6月4日 - 日本防卫大臣中谷元周六称，日本和韩国同意扩大日本防卫省和韩国国防部之间的紧急沟通机制，包括增设一条两国防长之间的直线电话。
朝鲜1月进行第四次核试验后，地区局势高度紧张。朝鲜后来又发射卫星，并进行多次导弹试射。
“这意味着，当发生譬如导弹发射等与安全相关的紧急状况，以及两国防务部门之间需要沟通和协调时，我们将通过电话进行紧急沟通。”中谷元在香格里拉对话会期间对记者称。
中谷元称，双方将扩大这类紧急电话线路，包括增加一条新的两国防长之间的直线电话。
中谷元还称，将继续磋商关于共享及保护关于朝鲜导弹及核项目的敏感信息事宜。
据相关框架，韩国会把相关信息传递给美国，美国再传递给日本。韩国与美国已签署具法律约束力的军事情报保护协定（GSOMIA）。
反过来也是类似流程，因为美国与日本也签署了军事情报保护协定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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