缅甸国防部长称该国已放弃核研究

路透新加坡6月2日电(记者 John O'Callaghan)---缅甸国防部长周六表示，缅甸已经放弃对核项目的研究，并放弃了与朝鲜紧密的军事和政治关系。

两年前的报导称，缅甸从朝鲜获得了铀浓缩技术及核武器项目的零部件。该报导是基於对一名参与该项目并叛逃的少校的采访。

缅甸国防部长拉敏(Hla Min)在新加坡举行的“香格里拉对话”(Shangri-La Dialogue)上表示：“我们已然说得很明白，这不是出於防御、不是为获得武器，这只是过去进行的研究。”

“香格里拉对话”是在新加坡召开的一个年度安全会议，地区文职和军事高官出席。

出席论坛的代表们表示，拉敏的表态相当坦率，展示出缅甸进行全面改革的决心。

缅甸改革吸引了外商投资，并说服西方政府暂停对该国的制裁。

拉敏表示，缅甸过去保持着与朝鲜在政治和军事方面的联系，但是“由於我们的对外开放和新的努力，我们已经停止与朝鲜的这种关系。”

拉敏在谈到与朝鲜目前的关系时表示：“根据我国的外交政策，我们与所有国家保持友好关系，所以现在与朝鲜只是普通关系。”

拉敏称，媒体夸大了缅甸在核项目上的进展。

“实际上，我们才刚刚开始这方面的学术研究。但在新政府的领导下，我们已然放弃了所有与核问题相关的活动，我们也没有进一步扩大研究的计划。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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