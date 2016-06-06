北约高官批评特朗普有关北约过时的言论

路透新加坡6月3日（记者 Marius Zaharia） - 北约军事委员会主席帕维尔（Petr Pavel）周五批评美国共和党总统参选人特朗普有关北约已经过时的言论，称此类言论正中对手的下怀。

帕维尔罕见地发声批评美国的总统参选人，他在一次采访中称，俄罗斯“总统普京及其他一些人可能对这种态度感到高兴”。

“采取此类态度，可能将是大错特错。”他说道。

特朗普曾称北约已经过时，对美国而言成本太高。

特朗普还称，北约是在一个不同的时代成立的，当时西方国家的主要威胁是苏联；北约不适合打击恐怖主义。

帕维尔称，成立于1949年的北约并非完美，但蕴藏着巨大的潜能，有改进的可能性。

“诸如此类的言论未必有害，但却没有用。”帕维尔在新加坡的香格里拉对话会间隙称。（完）