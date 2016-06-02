香格里拉对话会召开在即 南海问题料为最热门话题

路透新加坡/香港6月2日（记者Marius Zaharia/Greg Torode） - 亚洲最大规模的安全峰会--香格里拉对话会周五将在新加坡开幕，南海紧张局势料将成为大会主导性话题，并因此突显中美两国对抗加深。

在海牙国际仲裁法庭就菲律宾提请的南海争议仲裁作出裁决之前，非正式的香格里拉对话会将是中美争取各方支持的最后机会。

安全专家预计美国将试图劝服东南亚国家及印度和日本等其它大国，争取这些国家公开支持任何对菲律宾有利的裁决。

而中国将说服这些国家不做公开表态，以避开西方国家的批评。中国此前多次表示不接受不参与菲方提请的南海仲裁案。

在20多个与会代表团中，东南亚国家的立场将备受关注。该地区国家一直未就中国的南海领土主张达成一致，力图在自身安全利益以及与中国的深度联系之间找到平衡。

本次峰会为期三天，将为地区军事将领、情报官员及国家领导人提供罕有的机会，就地区防御趋势和紧张局势进行公开辩论。

会议还将讨论朝鲜问题、东南亚的极端军事武装威胁、网络安全等问题。（完）