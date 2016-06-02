香格里拉对话会召开在即 南海问题料为最热门话题

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透新加坡/香港6月2日（记者Marius Zaharia/Greg Torode） - 亚洲最大规模的安全峰会--香格里拉对话会周五将在新加坡开幕，南海紧张局势料将成为大会主导性话题，并因此突显中美两国对抗加深。
在海牙国际仲裁法庭就菲律宾提请的南海争议仲裁作出裁决之前，非正式的香格里拉对话会将是中美争取各方支持的最后机会。
安全专家预计美国将试图劝服东南亚国家及印度和日本等其它大国，争取这些国家公开支持任何对菲律宾有利的裁决。
而中国将说服这些国家不做公开表态，以避开西方国家的批评。中国此前多次表示不接受不参与菲方提请的南海仲裁案。
在20多个与会代表团中，东南亚国家的立场将备受关注。该地区国家一直未就中国的南海领土主张达成一致，力图在自身安全利益以及与中国的深度联系之间找到平衡。
本次峰会为期三天，将为地区军事将领、情报官员及国家领导人提供罕有的机会，就地区防御趋势和紧张局势进行公开辩论。
会议还将讨论朝鲜问题、东南亚的极端军事武装威胁、网络安全等问题。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。