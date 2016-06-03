美高官称在韩部署“萨德”计划正在推进 预计很快会宣布

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透新加坡6月2日（记者 David Brunnstrom） - 美国高官周四称，美国在韩国部署“萨德”反导系统的计划正向前推进，预计很快就会宣布。
美国国防部长卡特在前往新加坡出席香格里拉对话的途中对记者称，朝鲜近期的导弹试射活动表明需改善导弹防御，尽管朝鲜的导弹试射以失败告终。卡特在会议期间将与韩国国防部长会面。
“（朝鲜导弹试射活动）已连续五次失败……但多数国家仍对朝鲜的导弹活动感到担忧。”卡特称。
“不论试射结果如何，事实是他们（朝鲜）在努力使那些导弹能升空飞行，这才是关键。”卡特称。
卡特称，他周六与韩国国防部长会面时，将谈到部署“萨德”反导系统事宜。但他补充说：“在这个问题上我们不需要讨论太多，因为计划正向前推进。”
中国已对美国在朝鲜半岛部署“萨德”系统的计划表示关切，卡特对此不以为然。
他说：“这是盟国之间的决定，是美国和韩国的决定，是为了保护我们两国免遭朝鲜导弹攻击。其中有一系列我们共同作出的决定，是为了保护我们免遭朝鲜攻击。大家都应该理解。”
另一位美国国防高官称，仍有“许多技术问题要处理”，但“我们很快会发布公告”。
“我们正继续讨论部署事宜，准备好时就会发公告。”这位要求匿名的官员说道。
继朝鲜1月进行第四次核试验、2月发射远程火箭后，美国和韩国围绕在韩国部署“萨德”反导系统事宜开始正式磋商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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