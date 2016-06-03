美高官称在韩部署“萨德”计划正在推进 预计很快会宣布

路透新加坡6月2日（记者 David Brunnstrom） - 美国高官周四称，美国在韩国部署“萨德”反导系统的计划正向前推进，预计很快就会宣布。

美国国防部长卡特在前往新加坡出席香格里拉对话的途中对记者称，朝鲜近期的导弹试射活动表明需改善导弹防御，尽管朝鲜的导弹试射以失败告终。卡特在会议期间将与韩国国防部长会面。

“（朝鲜导弹试射活动）已连续五次失败……但多数国家仍对朝鲜的导弹活动感到担忧。”卡特称。

“不论试射结果如何，事实是他们（朝鲜）在努力使那些导弹能升空飞行，这才是关键。”卡特称。

卡特称，他周六与韩国国防部长会面时，将谈到部署“萨德”反导系统事宜。但他补充说：“在这个问题上我们不需要讨论太多，因为计划正向前推进。”

中国已对美国在朝鲜半岛部署“萨德”系统的计划表示关切，卡特对此不以为然。

他说：“这是盟国之间的决定，是美国和韩国的决定，是为了保护我们两国免遭朝鲜导弹攻击。其中有一系列我们共同作出的决定，是为了保护我们免遭朝鲜攻击。大家都应该理解。”

另一位美国国防高官称，仍有“许多技术问题要处理”，但“我们很快会发布公告”。

“我们正继续讨论部署事宜，准备好时就会发公告。”这位要求匿名的官员说道。

继朝鲜1月进行第四次核试验、2月发射远程火箭后，美国和韩国围绕在韩国部署“萨德”反导系统事宜开始正式磋商。（完）